أستاذ قانون دستوري يطالب باستخدام الكاميرات لتحقيق الشفافية في الانتخابات

أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن التصويت الإلكتروني يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات عن طريق تطبيق يتم فتحه ويطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية.. قال المغازي إن السيطرة على الدعاية الانتخابية صعب، ولابد من عدم الوصاية على السلطات في ممارسة دورهم، لافتا إلى ان الدور التشريعي طغى على الدور الرقابي من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد المغازي على ضرورة الأخذ بفكرة التصويت الإلكتروني واستخدام تكنولوجيا الكاميرات في اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية.

وبدأت منذ قليل جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسى، للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية



وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.



وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".