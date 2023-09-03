استمارة جديدة من "التعليم" للمدارس بشأن سلامة المباني قبل العام الدراسي الجديد

تتعدد خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى.

وأقدمت وزارة التربية والتععليم والتعليم الفنى على خطوة جديدة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حيث تم عمل استمارة متابعة للإستعداد للعام الدراسى2023 _ 2024 والتى تم تصميمها من خلال التعاون بين الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وبين المديرية، وتشمل بنود الاستمارة تقييم عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس كالآتى:

1_ العوامل الخارجية المحبطة بالمدرسة

2_ سور المدرسة

3_ فناء المدرسة

4_ المبنى المدرسى

5_ الحجرات الدراسية

6_ المرافق الصحية ( دورات المياه)

7_ بنود وتجهيزات التآمين ( الحريق والإخلاء)

8_ الحجرات الطبية



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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 .

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 .

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.