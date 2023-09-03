الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة عاملين سقطت بهما بلكونة فى الإسكندرية

سقوط بلكونة
سقوط بلكونة

تسبب سقوط بلكونة عقار في شارع قصر التين بمنطقة الجمرك، بالإسكندرية، في مصرع شخص وإصابة آخر، وذلك أثناء عملية تشطيبات، ما أدى إلى سقوط عاملين بالمحارة من الطابق الخامس عشر، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس التين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بمصرع وإصابة شخصين 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط بلكونة بالعقار رقم 13 بشارع قصر رأس التين، عبارة عن أرضي وميزانين و17 طابقا، ما أدى إلى إصابة شخص ومصرع آخر أثناء أعمال التشطيبات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 31 لسنة 2023، ولم يحصل صاحب العقار على ترخيص بتنفيذ أعمال الترميم، وقام بتنفيذ أعمال التشطيبات دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما أسفر عن سقوط بلكونة ومصرع عامل وإصابة آخر، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى رأس التين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

بالاسكندرية قصر التين الجمرك بالإسكندرية مدير امن الإسكندرية مستشفي رأس التين

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