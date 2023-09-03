الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ علوم سياسية فى الحوار الوطنى: ملف تمويل الأحزاب يتطلب مزيدًا من النقاش

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور مازن عبدالرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.

تمويل الأحزاب 

وتابع، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، أن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات، منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد تعارض أفكاره، لافتًا إلى أن أغلب الدول في العالم تمول الأحزاب، حيث يوجد نحو 60% من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن بديل تمويل الأفراد هو خضوع الحزب لممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مشيرًا إلى أن الأحزاب في أوروبا تضع ضوابط لتمويل الأحزاب، ففي ألمانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليه الحزب، بجانب أن هناك تجارب أخرى للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للأبحاث والدراسات للمشاكل التي تواجه الدولة، بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.

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مقرر لجنة الأحزاب السياسية: لا إقصاء للرأى خلال جلسات الحوار الوطنى

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الحوار الوطنى.. انطلاق أولى جلسات الأسبوع السادس لمناقشة قانون الأحزاب

جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطنى 

وانطلقت، قبل قليل، أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

استاذ العلوم السياسية تمويل الأحزاب موازنة الدولة الموازنة العامة دافع الضرائب العالم

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