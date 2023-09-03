الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أحد محال مستحضرات التجميل بحوزته منتجات منتهية الصلاحية في بورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة رقابية على المحال التجارية والمخابز والمستودعات وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق.

وتشكلت لجنة من مفتشي الرقابة بإدارة تموين بورفؤاد متمثلة في محمد سعيد مدير ادارة تموين بورفؤاد وعصام عبدالستار، رئيس الرقابة وياسمين الطوخي، محمد متبولي (كبار مفتشي الرقابة) وبمشاركة  العقيد سهيل الجبالي، رئيس مباحث التموين وبالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة بورفؤاد. 

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المحال التجارية الكبرى الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات بدائرة الحي، بحوزته عطور رجالي ومزيلات العرق ومخمريه وكريمات وغيرها  بعضها منتهي الصلاحية، والىخر لم يدون عليه تواريخ صلاحية من الأساس، ما يشكل خطرًا على مستخدميها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مخالفًا للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس. 

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
تموين مباحث التموين اكسسوارات بورسعيد حملة رقابية ضبط الأسواق

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ56 (صور)

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مشروع البراعم ببورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب استعدادا لافتتاح بطولة الجمهورية للشركات

محافظ بورسعيد: إتمام استعدادات بطولة الجمهورية للشركات الـ56

"الشباب والرياضة" تتسلم ملعبها المفتوح بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق

محافظ بورسعيد يستعرض خطة ميكنة الجهاز التنفيذى بالمحافظة

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات موسم حصاد الأرز

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)