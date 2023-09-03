ضبط أحد محال مستحضرات التجميل بحوزته منتجات منتهية الصلاحية في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة رقابية على المحال التجارية والمخابز والمستودعات وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق.

وتشكلت لجنة من مفتشي الرقابة بإدارة تموين بورفؤاد متمثلة في محمد سعيد مدير ادارة تموين بورفؤاد وعصام عبدالستار، رئيس الرقابة وياسمين الطوخي، محمد متبولي (كبار مفتشي الرقابة) وبمشاركة العقيد سهيل الجبالي، رئيس مباحث التموين وبالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة بورفؤاد.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المحال التجارية الكبرى الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات بدائرة الحي، بحوزته عطور رجالي ومزيلات العرق ومخمريه وكريمات وغيرها بعضها منتهي الصلاحية، والىخر لم يدون عليه تواريخ صلاحية من الأساس، ما يشكل خطرًا على مستخدميها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مخالفًا للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المضبوطات

المضبوطات