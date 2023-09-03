إزالة 67 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لكل مخالفات البناء لعشوائي بدون ترخيص، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الشعب والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة 50 حالة تعدٍ

وتمكنت الوحدات المحلية في مركزي (بنى مزار ـ مطاي) شمال المحافظة، من إزالة 50 حالة تعدٍ منها 42 حالة في بني مزار بقرى ( بني على- إبشاق – شلقام – صندفا - الجرنوس) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و8 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقريتي (حلوة – أبوعزيز) بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفي مركزيِّ سمالوط والمنيا، نظَّمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء المخالف منها 13 حالة بقرى: (طوخ الخيل – دمشير – تله – بني محمد سلطان) بالمنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية بحي شمال مدينة سمالوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات والمخالفات.

رصد التعديات

يذكر أن حالات التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة يتم رصدها سواء من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء المجالس المحلية بالقرى أو رؤساء الأحياء ويتم التعامل معها على الفور وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين دون أية استثناءات مع المتابعة الدائمة والمستمرة لضمان عدم تكرار التعديات والمخالفات مجددًا تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا