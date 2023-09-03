بعد قرار إيقافه لمدة عامين.. رئيس بيترو أتلتيكو يتهم الاتحاد الأنجولي باضطهاد ناديه

صب توماس فاريا، رئيس نادي بيترو أتلتيكو، غضبه على الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، متهمًا إياه باضطهاد النادي، في أعقاب قرار إيقافه من قبل اللجنة الانضباط بالاتحاد.

قرر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، معاقبة فريق بيترو دي لواندا، بالحرمان من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية لمدة عامين، بسبب تورط النادي في مخططات فساد.

وفي مؤتمر صحفي، نفى توماس فاريا، الذي عاد إلى لواندا قادماً من البرتغال بعد 24 ساعة من صدور بيان الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، رفض النادي الذي يرأسه التعاون مع اتحاد الكرة في هذه القضية.

وقال فاريا: "نحن مضطرون للتساؤل حول المعايير التي استخدمها الاتحاد الأنجولي لكرة القدم وما إذا كانت هناك أي نية خفية لدى بترو دي لواندا أم لا".

وأضاف: "هناك مواقف سابقة من الاتحاد الأنجولي، مثل أزمة مباراة السوبر التي تم إخطارنا في نفس يوم اللقاء بعدم قانونية مشاركتنا، بداعي وجود مستحقات للاعب السابق أفيلينو لوبيز، رغم أن هذه المستحقات لم يتم إثباتها قانونا، إلى جانب مواقف تثبت وجود اضطهاد لفريقنا".

وكان مقطعا صوتيا تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه مارسيو لوفامبو، لاعب بيترو دو لواندا، إن ناديه قام بدفع ثلاثة ملايين كوانزا (عملة أنجولا)، لنادي أكاديميكا دو لوبيتو من أجل الفوز على منافسه بريميرو دي أجوستو في كأس أنجولا الموسم الماضي.

وفيما يخص ذلك الأمر، قال فاريا: "لقد تعاونا مع الاتحاد، ولم يتم الرد على أي من المراسلات الأربع التي أرسلناها لهم. ومسألة أننا لم نتعاون معهم هو كذب. لم نتلق التسجيل الصوتي رسميًا، ولم يرفق الاتحاد أي أداة رقمية تحتوي على الصوت".

وأضاف: "ما قلناه للمجلس التأديبي هو أننا لم نتمكن من التعليق، لأننا لا نملك التسجيل الصوتي رسميا، وطلبنا إرساله إلينا، لكن الاتحاد الأنجولي لم يفعل ذلك وطُلب منا البحث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: نحن مؤسسة، تماما مثل الاتحاد الأنجولي، ولا ينبغي لنا أن نبحث عن التسجيلات الصوتية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرضنا لخطر الوصول في نهاية المطاف إلى تسجيلات صوتية ليست كما ادعى الاتحاد الأنجولي".

كما وعد رئيس بترو أتلتيكو بأن النادي سيستأنف القرار أمام مجلس القضاء خلال ثمانية أيام، داعيا الجماهير والأعضاء إلى الهدوء والسكينة.

ووفقًا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأنجولي، فإن بيترو دي لواندا أصبح مهددًا بالاستبعاد من المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي أجريت مراسم القرعة الخاصة بها مساء أمس السبت.

وكانت قرعة الدوري الإفريقي، قد أوقعت بيترو دي لواندا، في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور ربع النهائي للبطولة.