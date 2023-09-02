السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أزمة قبل "سوبرليج".. إيقاف بيترو دى لواندا عامين بسبب الفساد

بيترو أتلتيكو الأنجولي
بيترو أتلتيكو الأنجولي

قرر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، معاقبة فريق بيترو دي لواندا، بالحرمان من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية لمدة عامين، بسبب تورط النادي في مخططات فساد.

وحسبما أوردته صحيفتا "أوجوجو" و"ريكورد" البرتغاليتان، فإن هناك مقطعا صوتيا تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه مارسيو لوفامبو، لاعب بيترو دو لواندا، إن ناديه قام بدفع ثلاثة ملايين كوانزا (عملة أنجولا)، لنادي أكاديميكا دو لوبيتو من أجل الفوز على منافسه بريميرو دي أجوستو في كأس أنجولا الموسم الماضي.

ووفقًا لهذه العقوبة، فإن بيترو دي لواندا أصبح مهددًا بالاستبعاد من المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي سيجرى "كاف" القرعة الخاصة بها مساء اليوم.

ومن المقرر أن يشارك فريق بيترو دي لواندا الأنجولي، في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب 7 أندية أخرى، وهى الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري.

عقوبات بحق نادى كابوسكوب ومدرب فريق أكاديميكا دو لوبيتو

كما قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأنجولي لكرة القدم، معاقبة فريق كابوسكورب بالهبوط إلى الدرجة الثانية، أيضا أمور متعلقة بسبب الفساد، خلال تصفيات الدوري الأنجولي، إلى جانب إيقاف رئيس النادي، لمدة أربعة أعوام.

كما عاقبت اللجنة التأديبية، أجوستينيو تراماجال، مدرب فريق أكاديميكا دو لوبيتو، بالإيقاف أربع سنوات، بتهمة الفساد، بعد اعترافه بتلقي مليون كوانزا.

وحسب بيان الاتحاد الأنجولي، فإنه تمت إدانة صحفى يدعى أدولفو مانويل، والذي يعمل بالإذاعة الوطنية المحلية، لقيامه بالتوسط في قضية الفساد التي تورط فيها ناديا كابوسكورب وأكاديميكا دو لوبيتو.

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