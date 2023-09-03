الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علاء البطل يترأس الجمعيات العمومية لـ 3 شركات بترول

علاء البطل
علاء البطل

يترأس علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، اليوم الأحد، الجمعيات العمومية لـ 3 شركات هي "مارينا للبترول والواحة للبترول وبترو تفريتي للبترول"، لمناقشة نتائج العام المالي 2023- 2022.

فيما تشهد الجمعيات العمومية، حضور والمهندس أحمد مصطفى نائب الهيئة للإنتاج، والمحاسب محمد شلبي نائب الهيئة للرقابة علي الشركات المشتركة، والجيولوجي محمد محي نائب الهيئة للاستكشاف، ومن المقرر أن يستعرض رؤساء الشركات نتائج العام المالي 2022- 2023.

 "الملا" يترأس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات

وفي سياق آخر، كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،  قد ترأس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك )  للوقوف على تقدم  المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين .

وأكد الوزير أن التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وأيضا خطط مستقبلية طموحة ، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في إطار استراتيجية متكاملة للوزارة .

ووجه "الملا" بالاستمرار في العمل علي خفض التكاليف ، و جهود تعظيم الانتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والانشطة الداعمة ، وهو ما يؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد .

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و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوى رئيس الشركة حول المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين، و‏مشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ‏ISG‏  الإيطالية والذى تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

 وكذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه  لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي، علاوة على المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك  الغاز الطبيعي،  ونظام التحكم المتقدم فى العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية .

علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول هيئة البترول مارينا للبترول الواحة للبترول بترو تفريتي علاء البطل

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