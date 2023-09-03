" الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، و كذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (97 م2 : 99م2) بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى - المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمدينة، للبيع في مزاد علني.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.

وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و 36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

كان قد قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية سابقة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، إن مدينة العلمين الجديدة تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الدولة، وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنًا خضراء، كما أنه يتم العمل على أن تكون مركزًا لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي، ومقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لمدينة العلمين الجديدة تضمن أن تشمل كل مقومات الحياة لقاطنيها.

وقدم وزير الإسكان شرحًا للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذها، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، بما يليق بمدينة العلمين الجديدة الساحلية.