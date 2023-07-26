رئيس الوزراء: مدينة العلمين تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعاته مساء اليوم، الذي كان قد عقده فى مدينة العلمين الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جولته، إن مدينة العلمين الجديدة تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الدولة وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنًا خضراء، كما أنه يتم العمل على أن تكون مركزًا لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي، ومقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لمدينة العلمين الجديدة تضمن أن تشمل كل مقومات الحياة لقاطنيها.

وقدم وزير الإسكان شرحًا للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذها، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، بما يليق بمدينة العلمين الجديدة الساحلية.

وكان قد صعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الـ32، لمتابعة سير أعمال أبراج "الداون تاون"، التى تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أوضح وزير الإسكان أن هذه المنطقة تضم برجًا أيقونيًا بارتفاع 250 مترًا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، بإجمالي عدد وحدات 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية.

وأوضح المهندس وائل سمير أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات لعدد 17 دورًا بالبرج الأيقوني، كما تم إنهاء أعمال الخرسانات لعدد 32 دورًا بالأبراج السكنية الأربعة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الطريق المؤدي إلى الطريق الساحلي، وصولًا إلى مدينة الفنون.

وقال وزير الإسكان إن مدينة الفنون تقام على مساحة 260 فدانًا، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، منها بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ودار أوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية ووحدات الإسكان الفاخر، حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المبانى نحو 92%، كما تم إنهاء أعمال البلازا الرئيسية، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام؛ لافتًا إلى أن مباني المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق، بالإضافة إلى أن الكنيسة ستكون جاهزة للتشغيل.