"شبرا للصناعات الهندسية" تنجح فى تجديد شهادة الأيزو الخاصة بصناعة المحركات

في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيــر الدولـة للإنتاج الحربـــي بالعمل دومًا على تطبيق أعلى معايير الجودة في العمليـات الإنتاجيـة، نجحت شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، فى تجديد شهادة الأيزو 9001/ 2015 والخاصة بصناعة المحركات.



وفى هذا الإطار، أوضحت المهندسة دينا عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، أنه إلى جانب الهدف الأساسى للشركة، وهو المساهمة فى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة بالتعاون مع كل الشركات الشقيقة التابعة للإنتاج الحربى، تستغل الشركة فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطنى، حيث يتم تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات، كما يعمل مصنع (27 الحربي) على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بقدرات مختلفة– المحركات الكسرية– المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها– الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش– لوحات توزيع الكهرباء للمصانع والمشروعات الصناعية)، والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

كان قد عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة المقبلة تستهدف إحداث أوجه للتطوير، وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة، عقب ذلك قام المهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، بإجراء عرض تقديمى أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة (م/ 360 الحربى)، بجانب استعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها، وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والأسواق الخارجية.