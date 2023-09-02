السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الموقف المالى والتنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة حلوان للأجهزة المعدنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة المقبلة تستهدف إحداث أوجه للتطوير، وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة، عقب ذلك قام المهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، بإجراء عرض تقديمى أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة (م/ 360 الحربى)، بجانب استعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها، وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والأسواق الخارجية.

وشدد الوزير "محمد صلاح"، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعمًا للاقتصاد المصري.

 

الانتهاء من كل المشروعات فى التوقيتات المحددة

 

وبدوره، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر، بأن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالانتهاء من كل المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقًا لاعلى المعايير.

txt

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

txt

"وزير الدولة للإنتاج الحربى" يتلقى تقريرًا بالموقف التنفيذى لملف إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"

حضر الاجتماع المهندس/ إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس/ طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/ أشرف حلمى، رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب/ عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية بالهيئة، والمحاسب/ سيد عثمان القرطبى، رئيس قطاعات التسويق والمبيعات، والسيد / إبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان المشروعات المستقبلية دور المنتج المحلي محمد صلاح الدين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة