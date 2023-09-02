وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الموقف المالى والتنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة حلوان للأجهزة المعدنية

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة المقبلة تستهدف إحداث أوجه للتطوير، وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة، عقب ذلك قام المهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، بإجراء عرض تقديمى أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة (م/ 360 الحربى)، بجانب استعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها، وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والأسواق الخارجية.

وشدد الوزير "محمد صلاح"، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعمًا للاقتصاد المصري.

الانتهاء من كل المشروعات فى التوقيتات المحددة

وبدوره، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر، بأن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالانتهاء من كل المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقًا لاعلى المعايير.

حضر الاجتماع المهندس/ إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس/ طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/ أشرف حلمى، رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب/ عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية بالهيئة، والمحاسب/ سيد عثمان القرطبى، رئيس قطاعات التسويق والمبيعات، والسيد / إبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.