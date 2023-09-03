جمارك مطار القاهرة تحرر 22 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى 22 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي.

وشملت المضبوطات في هذه المحاضر كمية من المخدرات المتنوعة والنقد المصري والأدوية البشرية ومستلزمات طب الأسنان وعدداً من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة و السبائك الذهبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

وكان قد تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي أمس ايضا برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية المتجهه الي جدة تم ضبط ٨٠ ألف ريال سعودى و ١٠ آلاف جنيه مصري بحوزة راكب مصرى خبأها فى أكياس بلاستيك داخل علبة كريم شعر محكمة الغلق .

وقام بالضبط لجنة جمركية برئاسة سعد عبادي مدير إدارة الجمرك ومصطفي الصالحي وأسماء علي وإنجي محمود مأموري الحركة ومحمد جمال بالأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى .

وقرر مصطفي العربي مدير عام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣.





كما تمكن رجال جمارك سفاجا من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لتليسكوب بندقية وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كشف المعادن وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق وقطع غيار السيارات.