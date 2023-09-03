الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاتسيو يُسقط نابولى "حامل اللقب" فى الدورى الإيطالى

لاتسيو يهزم نابولي
لاتسيو يهزم نابولي

فاز فريق لاتسيو على ضيفه نابولي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز أتالانتا على مونزا 3 / صفر وبولونيا على كالياري 2 / 1 ، وتعادل أودينيزي مع فروسينوني سلبيا.

وانتهى الشوط بالتعادل 1/1، حيث تقدم لاتسيو بهدف أحرزه لويس ألبيرتو في الدقيقة 30، وتعادل نابولي عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل لاتسيو الهدف الثاني عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 52.

وحصد لاتسيو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في أول جولتين أمام ليتشي 1 / 2 وأمام جنوه بهدف نظيف.

في المقابل توقف رصيد نابولي عند ست نقاط بعدما تلقى أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في أول مباراتين على فروسينوني 3 / 1 وعلى ساسولو 2 / صفر.

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أتالانتا يهزم مونزا بثلاثية

وفي المباراة الثانية، فاز أتالانتا على مونزا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إيديرسون في الدقيقة 35 وجيانلوكا ساكاماكا (هدفين) في الدقيقتين 42 و62.

ورفع أتالانتا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد مونزا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

بولونيا يفوز على كالياري بصعوبة

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق بولونيا على ضيفه كالياري 2 / 1.

وسجل هدفي بولونيا جوشوا زيركيزي وجيوفاني فابيان في الدقيقتين 59 و89، فيما سجل هدف كالياري زيتو لوفومبو في الدقيقة 22.

ورفع بولونيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

تعادل سلبي بين أودينيزي وفروسينوني

وفي المباراة الرابعة، تعادل أودينيزي مع فروسينوني سلبيا ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أودينيزي رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر كما رفع فروسينوني رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.

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