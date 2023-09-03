الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التفاصيل الكاملة لـ ثانى أيام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

مهرجان القاهرة الدولى
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

تتواصل لليوم الثاني ــ الأحد ــ فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، في دورته الثلاثين، والتي تتوزع بين الورش التدريبية، والجلسات البحثية العلمية والعروض المسرحية، والتي نقدم لكم تفاصيلها الكاملة في هذا التقرير.

 

ــ الجلسات البحثية لثاني أيام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

تقام اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، حيث تعقد الجلسة البحثية الأولى، تحت عنوان “التجريب المسرحي في العراق والشام”.

 

ويشارك في الجلسة البحثية الأولى كل من الباحثين: دكتور عبيدو باشا، من لبنان، دكتور عمر نقرش من الأردن، دكتورة ميسون علي من سوريا، دكتور رياض موسي سكران من العراق. ويعقب علي الجلسة والمداخلات دكتور عبد الواحد بن ياسر من المغرب. ويدير الجلسة دكتور هشام زين الدين من لبنان.

 

ــ الجلسة البحثية الثانية 

أما الجلسة البحثية الثانية والتي تعقد أيضا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية ظهرا، وتعقد الجلسة تحت عنوان “التجريب المسرحي في المغرب العربي”.

 

ويشارك في الجلسة البحثية الثانية كل من الباحثين:الباحثة سعاد بن سليمان من تونس، ومن الجزائر الباحث لخضر المنصوري، ومن المغرب الباحث دكتور عبد الواحد بن ياسر. ويعقب علي الجلسة والنقاش الباحث دكتور مدحت الكاشف من مصر. ويدير الجلسة البحثية الثانية الباحث عبد الجبار خمران من المغرب.

 

ــ خريطة عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

ولليوم الثاني تستمر عروض الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في السادسة مساء بالعرض المصري “الرجل الذي أكله الورق”،  علي مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

 

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، العرض التونسي “ما يراوش”.

 

وفي السادسة مساء أيضا، يحتضن المسرح القومي بالعتبة، العرض المسرحي Ilida , epic poem by Homer والعرض من اليونان.

 

وفي الثامنة مساء، وعلي مسرح الغد، العرض الفرنسي "teen ge god". وفي الثامنة أيضا وعلي خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني العرض العراقي “ملف 12”.

 

وفي العاشرة مساء، يستقبل مسرح البالون بالعجوزة عرض “السيد والعبد” وهو عرض من البحرين. وفي العاشرة أيضا وعلي خشبة مسرح الفلكي بباب اللوق، العرض المصري “من أجل الجنة .. إيكاروس”.

 

ــ الورش المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كما تتواصل فعاليات الورش المصاحبة لفعاليات وعروض المهرجان. ففي الحادية عشرة صباحا يقدم لوك لينر ورشة "رسم وبناء الشخصية"، وذلك بمدرسة مركز الإبداع.

 

 وفي نفس التوقيت ــ الحادية عشرة صباحا ــ تعقد بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة ورشة “Meisner”، ويقدمها الفنان نديم. 

 

وفي الحادية عشرة صباحا أيضا، تواصل الكاتبة نورا أمين، تقديم ورشتها المعنونة بــ “بروفة ممتدة”، في رحاب مسرح مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا المصرية. 

التفاصيل الكاملة لـ ثاني أيام مهرجان الفاهرة الدولي للمسرح التجريبي التجريب المسرحي في العراق والشام التجريب المسرحي في المغرب العربي الكاتبة نورا أمين دكتور مدحت الكاشف المجلس الأعلى للثقافة المسرح القرمي بالعتبة

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