الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمهور يغنى "ديفا" مع فريق شارموفرز بختام مهرجان العلمين الجديدة

فريق شارموفرز بختام
فريق شارموفرز بختام مهرجان العلمين الجديدة

أشعل الفريق الغنائي «شارموفرز»، حفله المقام بختام مهرجان العلمين الجديدة والذي  يقام بحضور جماهيري كبير للغاية في التظاهرة الترفيهية الاضخم في الشرق الأوسط من خلال عدد من أهم أغانيه التي يحبها الجمهور.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

وقدم فريق شارموفرز في حفل الختام أغنيته الشهيرة “ديفا”، حيث أشرك أعضاء الفريق الجمهور في الغناء وردد الجمهور كلمات الأغنية، وتفاعل الشباب المتواجد بكثافة في الحفل مع أعضاء الفريق وتقول كلمات الأغنية:

واواواواواواوا

في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة

علاقة قديمة قلبي شايفك إنت لسه جديدة

diva شفتك ماشية ع المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه

سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة

diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس

diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على

حالا diva زمان ولسه diva كنت

لسه كعبك صوته عالي يعمل تنتنتن

والشعر كان متلم teint سمرا ومن غير

كنت بتناديني بإسم ثاني دي الوقت في ودني رن

مش ناسيك لالا لسه فاكر عنيكي

تعرفي تقولي لالا في بصة كده ليكي

مش ناسيك لالا لسه فاكر عنيكي

تعرفي تقولي لالا في بصة كده ليكي

diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس

diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على

الحب كان ملينا بس لسه فاكر كل حكاوينا

عنيكي كانت جريئة بس النظرة منها بريئة

الفرق بيني وبينها مشي لمدة دقيقة

شالت النظارة على المينا لسه بريئة وجريئة

كده ليه diva إنت مالك

أوي كده ليه Diva

عيون عليها مطيورة Maluma أمورة تحب تسمع

في الشتا قاعدة في الجونة ماسحة ضعفها بالجومة

ثقيلة ثقل البلدورة خفيفة شيكولا لوزة

كان زمننا سوا لولا عندك وجا لك جنونة

في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة

علاقة قديمة قلبي شايفك إنت لسه جديدة

diva شفتك ماشية ع المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه

سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة

diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس

diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على

diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس

diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على

diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس

diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفل ختام مهرجان العلمين مهرجان العلمين العلمين شارموفرز

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