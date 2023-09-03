الجمهور يغنى "ديفا" مع فريق شارموفرز بختام مهرجان العلمين الجديدة
أشعل الفريق الغنائي «شارموفرز»، حفله المقام بختام مهرجان العلمين الجديدة والذي يقام بحضور جماهيري كبير للغاية في التظاهرة الترفيهية الاضخم في الشرق الأوسط من خلال عدد من أهم أغانيه التي يحبها الجمهور.
حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
وقدم فريق شارموفرز في حفل الختام أغنيته الشهيرة “ديفا”، حيث أشرك أعضاء الفريق الجمهور في الغناء وردد الجمهور كلمات الأغنية، وتفاعل الشباب المتواجد بكثافة في الحفل مع أعضاء الفريق وتقول كلمات الأغنية:
واواواواواواوا
في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة
علاقة قديمة قلبي شايفك إنت لسه جديدة
diva شفتك ماشية ع المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه
سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة
diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس
diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على
حالا diva زمان ولسه diva كنت
لسه كعبك صوته عالي يعمل تنتنتن
والشعر كان متلم teint سمرا ومن غير
كنت بتناديني بإسم ثاني دي الوقت في ودني رن
مش ناسيك لالا لسه فاكر عنيكي
تعرفي تقولي لالا في بصة كده ليكي
مش ناسيك لالا لسه فاكر عنيكي
تعرفي تقولي لالا في بصة كده ليكي
diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس
diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على
الحب كان ملينا بس لسه فاكر كل حكاوينا
عنيكي كانت جريئة بس النظرة منها بريئة
الفرق بيني وبينها مشي لمدة دقيقة
شالت النظارة على المينا لسه بريئة وجريئة
كده ليه diva إنت مالك
أوي كده ليه Diva
عيون عليها مطيورة Maluma أمورة تحب تسمع
في الشتا قاعدة في الجونة ماسحة ضعفها بالجومة
ثقيلة ثقل البلدورة خفيفة شيكولا لوزة
كان زمننا سوا لولا عندك وجا لك جنونة
في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة
علاقة قديمة قلبي شايفك إنت لسه جديدة
diva شفتك ماشية ع المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه
سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة
diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس
diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على
diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس
diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على
diva, diva, diva, diva, diva, diva روحها خفيفة بس
diva, diva, diva. diva, diva, diva ضحكتها تدي على