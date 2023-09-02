التجهيزات النهائية لحفل شارموفرز بمهرجان العلمين (صور)

يبدأ بعد قليل، حفل فريق شارموفرز ضمن فعاليات ختام مهرجان العلمين الذي يحمل شعار “العالم علمين” في دورته الأولى، والمقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

حفل شارموفرز بالعلمين

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا قبل انطلاقه وحرص عدد كبير من الجمهور على حضور الحفل ضمن فاعليات الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى بالشرق الأوسط.

حفل شارموفرز بالعلمين



ومن المقرر أن يبدع فريق شارموفرز بعدد من الأغاني من بينها: "هو انتي جيتي"، وديفا، وانفصام، طبطبلي- من فيلم مرعي البريمو- مع محمد هنيدي · الحمد الله · وبعدين، بتثيري الجدل، ملينا ليه، جي سوي مالاد، كرفان، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها الفريق.

حفل شارموفرز بالعلمين

وتم طرح تذاكر الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبر موقع "تذكرتي"، وتم تقسيم أسعار تذاكر حفل شارموفرز إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيه، والثانية 300 جنيه، والثالثة 400 جنيه، والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

ويشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة مرتين المرة الأولى كانت ضمن تصوير حلقات برنامج "سولد أوت" المذاع عبر منصة "ووتش إت" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي وأعلن القائمون عن المشاركة الثانية لهم بمهرجان العلمين بحفل اليوم.

حفل شارموفرز بالعلمين

فرقة شارموفرز

يذكر أن فريق شارموفرز بدأ بعضوين، وهما: "مو العرقان، أحمد بهاء"، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق وتتكون الفرقة من كل من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترومبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وحصل الفريق على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.