تفاصيل الدورة السابعة لملتقى "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة

عقدت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والتي تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة مها الهلالي نائبا عن وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ملتقى اولادنا

بدأت وقائع المؤتمر فيلم تسجيلي عن تفاصيل الدورة المقبلة وعرض فني شارك فيه عدد من مواهب أولادنا.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: لقد ولد هذا الملتقى على يدي إبان رئاستي لصندوق التنمية الثقافية، ومنذ عام 2016 تبنت وزارة الثقافة هذه المبادرة من سهير عبدالقادر، وسعيدة لأن الملتقى يكبر كل عام، وتشرف وزارة الثقافة أن تقوم بدعمه.

وأضافت وزيرة الثقافة: لدينا معرض مهم للفنون التشكيلية يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، سوف نقوم بافتتاحه وزيرة الثقافة في دار الأوبرا المصرية.

ملتقى اولادنا

وأكملت: هذا الملتقى أصبح عيد بالنسبة لنا ننتظره كل عام، وأوجه الشكر لكل الداعمين لهذا النشاط المهم في مجتمعنا، وأحيي القائمين عليه.

أما السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة فقالت: سعدت بشدة لوجودي هنا، وأعتقد أن تكرار الملتقى بشكل سنوي هو نجاح كبير لذوي القدرات الخاصة والإبداع الخاص.

وأضافت الجندي: نأتي هنا كل عام لتدشين الملتقى الذي أصبح له مكان متميز على الأجندة الثقافية مع أبنائنا الذين نتطلع ليكونوا جزءا مهما في مجتمعنا، ودائما ما يكون الأحداث التي نجتمع فيها هنا لها بعد حضاري، وأؤكد على اهتمام وزارة الهجرة تدعم أبناء مصر في كل المجالات.

ملتقى اولادنا

بينما قالت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا: نحتفل هذا العام، بمرور ٧ سنوات على التوالي من رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرار 6 وزارات والمجلس القومي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم أولادنا وتنمية مواهبهم وتعزيز مسيرة دمجهم بالذات الدمج الدولي الذي تتبناه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت عبدالقادر: نحتفل بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية حرصوا على المشاركة معنا في مختلف الأنشطة من سينما ومسرح وفنون تشكيلية وورش عمل وندوات ومنهم دول جديدة مثل بولندا وسيريلانكا واليابان والبرازيل، وما يزيد سعادتي هي المشاركة القومي لجمهورية الصين التي كانت دائما شريك نجاح من أول دورة لمهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني، ولدينا أيضا مشاركة متميزة لروسيا.

ملتقى اولادنا

وتابعت: لدينا عدد من النجوم المشاركين في الدورة السابعة مثل النجم هاني شاكر وصفاء ابوالسعود ودنيا عبدالعزيز وميدو عادل وطارق صبري وأمير طعيمة وعزيز شافعي وشريف حمدان وغيرهم.

أما الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة أولادنا فقال: كل عام يكون أمامنا عددا من التحديات، لبحث التوسع في الأنشطة والحصاد بالملتقى.

وأضاف رضا: لجنة الفنون التشكيلية والحرف التقليدية بالملتقى التي أشرف برئاستها تنظم عددا كبيرا من الأنشطة ولدينا معرض لأطفال اليابان ينظمه الدكتور حسين الزناتي، ومعرض للتصوير ينظمه الدكتور جلال المسري، فضلا عن المعرض الدولي للفنون الذي تفتتحه وزيرة الثقافة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري.

ملتقى اولادنا

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 5 شخصيات هم الفنانة سميرة أحمد، عن ريادتها فى تسليط الضوء على نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها فى فيلم الخرساء، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة وتنطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الاوبرا الكبير .

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.