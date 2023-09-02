السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الدورة السابعة لملتقى "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

عقدت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والتي تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة  42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة مها الهلالي نائبا عن وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

372145205_856727152637600_8886559204508340555_n
ملتقى اولادنا

بدأت وقائع المؤتمر فيلم تسجيلي عن تفاصيل الدورة المقبلة وعرض فني شارك فيه عدد من مواهب أولادنا.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: لقد ولد هذا الملتقى على يدي إبان رئاستي لصندوق التنمية الثقافية، ومنذ عام 2016 تبنت وزارة الثقافة هذه المبادرة من سهير عبدالقادر، وسعيدة لأن الملتقى يكبر كل عام، وتشرف وزارة الثقافة أن تقوم بدعمه.

وأضافت وزيرة الثقافة: لدينا معرض مهم للفنون التشكيلية يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، سوف نقوم بافتتاحه وزيرة الثقافة في دار الأوبرا المصرية.

372139393_1030985174598067_5330544888944828373_n
ملتقى اولادنا

وأكملت: هذا الملتقى أصبح عيد بالنسبة لنا ننتظره كل عام، وأوجه الشكر لكل الداعمين لهذا النشاط المهم في مجتمعنا، وأحيي القائمين عليه.

أما السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة فقالت: سعدت بشدة لوجودي هنا، وأعتقد أن تكرار الملتقى بشكل سنوي هو نجاح كبير لذوي القدرات الخاصة والإبداع الخاص.

وأضافت الجندي: نأتي هنا كل عام لتدشين الملتقى الذي أصبح له مكان متميز على الأجندة الثقافية مع أبنائنا الذين نتطلع ليكونوا جزءا مهما في مجتمعنا، ودائما ما يكون الأحداث التي نجتمع فيها هنا لها بعد حضاري، وأؤكد على اهتمام وزارة الهجرة تدعم أبناء مصر في كل المجالات.

372160760_841916997526025_7059032446550403680_n
ملتقى اولادنا

بينما قالت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا: نحتفل هذا العام، بمرور ٧ سنوات على التوالي من رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرار 6  وزارات والمجلس القومي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم أولادنا وتنمية مواهبهم وتعزيز مسيرة دمجهم بالذات الدمج الدولي الذي تتبناه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت عبدالقادر: نحتفل بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية حرصوا على المشاركة معنا في مختلف الأنشطة من سينما ومسرح وفنون تشكيلية وورش عمل وندوات ومنهم دول جديدة مثل بولندا وسيريلانكا واليابان والبرازيل، وما يزيد سعادتي هي المشاركة القومي لجمهورية الصين التي كانت دائما شريك نجاح من أول دورة لمهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني، ولدينا أيضا مشاركة متميزة لروسيا.

372156646_145181985310542_6385015549004920751_n
ملتقى اولادنا

وتابعت: لدينا عدد من النجوم المشاركين في الدورة السابعة مثل النجم هاني شاكر وصفاء ابوالسعود ودنيا عبدالعزيز وميدو عادل وطارق صبري وأمير طعيمة وعزيز شافعي وشريف حمدان وغيرهم.

أما الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة أولادنا فقال: كل عام يكون أمامنا عددا من التحديات، لبحث التوسع في الأنشطة والحصاد بالملتقى.

وأضاف رضا: لجنة الفنون التشكيلية والحرف التقليدية بالملتقى التي أشرف برئاستها تنظم عددا كبيرا من الأنشطة ولدينا معرض لأطفال اليابان ينظمه الدكتور حسين الزناتي، ومعرض للتصوير ينظمه الدكتور جلال المسري، فضلا عن المعرض الدولي للفنون الذي تفتتحه وزيرة الثقافة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري.

371750967_208405378891173_1258091995657801491_n
ملتقى اولادنا

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 5 شخصيات هم الفنانة سميرة أحمد، عن ريادتها فى تسليط الضوء على نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها فى فيلم الخرساء، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة وتنطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الاوبرا الكبير . 

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا،  نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

ؤسسة أولادنا أولادنا أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة سهير عبد القادر الحياة حلوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

مواد متعلقة

بـ 550 جنيها.. أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بالإسكندرية

نجاة مدير أعمال تامر حسني من حادث سير مروع بطريق العلمين

رامى صبرى يحيى حفلًا غنائيًا وسط جمهوره بشبين الكوم.. الخميس

عزيز مرقة يستعرض موسيقاه لأول مرة ونسمة عبدالعزيز تحاور الماريمبا بمهرجان القلعة (صور)

تنقله "الحياة" حصريًا.. حضور كبير وتفاعل واسع في مهرجان القلعة اليوم (صور)

رنا سماحة لـ"الدستور": مهرجان العلمين أثبت أن مصر رائدة الفن دائمًا

بدء حفل عزيز مرقة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء (صور)

الجمهور يشعل الأجواء قبل حفل "ويجز" بمهرجان العلمين (فيديو)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله داخل المركز

الإعدام لعاملة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب كثرة البكاء فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لعاملة ومندوب لقتلهما طفلتها في منطقة الرمل بالإسكندرية

حقيقة فيديو منع مواطن من إقامة عزاء والدته بالفيوم

شريف الجبلى: فرصة استثمارية ضخمة فى إفريقيا بفضل مجهودات الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل