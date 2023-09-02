السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يتحدث عن نشأته فى "آخر النهار"

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

تحدث الدكتور عبدالسند اليمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، عن نشأته وعائلته، كما تحدث عن دراسته وحصوله على الدكتوراه في القانون.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن والده كان من أعيان الفلاحين من منيل شيحة بالجيزة، وكان يقرأ ويكتب وحصل على الشهادة الابتدائية، مشيرًا إلى أن والده كان يهتم بالتعليم بشكل كبير، وحرص على ذلك طوال حياته.

وأضاف، أنه حصل على مجموع كبير وكان متاحًا أمامه جميع الكليات، ولكنه اختار الالتحاق بكلية الحقوق، نظرًا لحبه الشديد للقراءة والقانون، منوهًا أنه باع أراضي من ورثه من أجل الحصول على الدكتوراه من فرنسا.

رفضت العمل مع الدكتور فتحي سرور

ولفت، إلى أنه أشرف على عشرات رسائل الدكتوراه في مصر، وله أكثر من 30 مؤلفًا في القانون، منوهًا بأن الدكتور فتحي سرور طلب من العمل معه، لكنه رفض، متابعًا: "قلت له أحب أن أكون رأس فأر ولا أحب أن أكون ذيل أسد".

وأشار إلى أنه لديه مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية، وأشهر القضايا التي عمل بها "قضية انهيار البرجين" في أحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان متهمًا فيها 11 مواطنًا سعوديًا، وأمريكا طلبت وقتها تعويض من المملكة العربية السعودية 13 تريليون دولار، ووقتها كان هو المصري الوحيد ضمن فريق العمل في القضية.

عبد السند اليمامة الانتخابات الرئاسية 2024 محمد الباز اخر النهار المملكة العربية السعودية احداث سبتمبر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضبط طالبين ربطا شابًا فى عمود إنارة وتصويره فى الوايلى

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

مصرع "العقرب" أخطر العناصر الإجرامية فى مطاردة أمنية بالدقهلية

باحث: جولات البرهان الداخلية إيذان ببداية مرحلة جديدة فى السودان

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل