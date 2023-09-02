عبدالسند يمامة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يتحدث عن نشأته فى "آخر النهار"

تحدث الدكتور عبدالسند اليمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، عن نشأته وعائلته، كما تحدث عن دراسته وحصوله على الدكتوراه في القانون.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن والده كان من أعيان الفلاحين من منيل شيحة بالجيزة، وكان يقرأ ويكتب وحصل على الشهادة الابتدائية، مشيرًا إلى أن والده كان يهتم بالتعليم بشكل كبير، وحرص على ذلك طوال حياته.

وأضاف، أنه حصل على مجموع كبير وكان متاحًا أمامه جميع الكليات، ولكنه اختار الالتحاق بكلية الحقوق، نظرًا لحبه الشديد للقراءة والقانون، منوهًا أنه باع أراضي من ورثه من أجل الحصول على الدكتوراه من فرنسا.

رفضت العمل مع الدكتور فتحي سرور

ولفت، إلى أنه أشرف على عشرات رسائل الدكتوراه في مصر، وله أكثر من 30 مؤلفًا في القانون، منوهًا بأن الدكتور فتحي سرور طلب من العمل معه، لكنه رفض، متابعًا: "قلت له أحب أن أكون رأس فأر ولا أحب أن أكون ذيل أسد".

وأشار إلى أنه لديه مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية، وأشهر القضايا التي عمل بها "قضية انهيار البرجين" في أحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان متهمًا فيها 11 مواطنًا سعوديًا، وأمريكا طلبت وقتها تعويض من المملكة العربية السعودية 13 تريليون دولار، ووقتها كان هو المصري الوحيد ضمن فريق العمل في القضية.