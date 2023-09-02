السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقدة رياضية توضح أهمية تنوع الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة

نورهان طمان
نورهان طمان

أوضحت نورهان طمان الناقدة الرياضية، أهمية تنوع الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "إن تنوع الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة هو السمة الأبرز به". 

وأضافت طمان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، أن الجمهور الذي يفضل ويحب كرة القدم سيشعر بالسعادة، ومن يحب لعبة البدل سيشعر بالسعادة، ومن يحب الجري وركوب الدرجات سيشعر بالسعادة أيضًا، لافتًا إلى أن تلبية احتياجات أي شخص محب لنوع معين من الرياضة هي السمة الأبرز في مهرجان العلمين الجديدة. 

وأوضحت أن فعالية الكرة الشاطئية نالت اهتمام كبير من السوشيال ميديا، أما بقية الفعاليات الرياضية، فإن لعبة البادل استحوذت على اهتمام الناس.

مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة نورهان طمان فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية

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