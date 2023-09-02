السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهمية مهرجان العلمين الجديدة في الترويج للدولة المصرية.. خبير سياحي يوضح

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة ولد عملاقًا، وأعطى صورة إيجابية عن مصر في الدول العربية والشرق الأوسط. 

وأضاف هزاع خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن التنوع الذي شهده مهرجان العلمين الجديدة ، والمتمثل في الرياضة والحفلات الفنية والموسيقية، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية لمدينة العلمين الجديدة، والتجهيزات لكافة المهرجانات والرياضات والأزياء كل هذا أضفى صورة إيجابية عن مصر وعن مدينة العلمين، خاصة وأن مدينة العلمين أضيفت كونها مدينة سياحية للخريطة السياحية في وقت قصير، والتجهيزات التي بها والطاقة الاستيعابية الفندقية، الموجودة بالإضافة إلى وجود اليخوت ومطار دولي وأنواع السياحة الشاطئية المختلفة سوف يسوق لمصر في الفترة القادمة في أي معارض دولية كمدينة سياحية كاملة متكاملة. 

حسام هزاع مهرجان العلمين الجديدة السياحة الشاطئية العلمين الجديدة السياحة

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