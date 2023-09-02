طارق الشناوى: متابعو مهرجان العلمين ملايين من القنوات وآلاف أمام المسرح

علق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن أهم شيء أن الحفلات تنقل في قنوات فضائية لحفلات بها أكثر من 20 ألف من الحضور.

وأضاف أن النشاط الترفيهي يمتع الجمهور العريض في العالم العربي: "أنا سعيد بالنقل الحصري لفعاليات مهرجان العلمين، والذي ينقل جاذبية مصر ومدينة العلمين، وكذلك الفكرة الطموحة بتواجد أكثر من نشاط، في نفس الوقت".

وأشاد بمهرجان الدراما التليفزيونية في شكل استثنائي الذي قرر القائمون عليه بنقل الفعاليات لمدينة العلمين، موضحًا أن هناك دراسات توثيقية وتسجيلية عن الدراما، متابعًا: "في إشادات واسعة بالتنظيم الرائع لمهرجان العلمين والأجواء الساحرة للمدينة الساحلية".

واستطرد: "كل مبدع صاحب نغمة لقى لنفسه مكانا في مهرجان العلمين الجديدة، ومتابعو المهرجان ملايين أمام القنوات وآلاف أمام المسرح".