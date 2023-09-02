السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| أولى ثمار «بريكس».. تعاون مع البرازيل فى مجالات الرعاية الصحية.. وجهود "المتحدة" في دعم المبادرات الرئاسية

هذا المساء
هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أولى ثمار «بريكس».. تعاون مع البرازيل فى مجالات الرعاية الصحية

ناقش الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان، مع باولينو فرانكو دى كارفاليو نيتو، سفير البرازيل فى مصر، تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الرعاية الصحية بين البلدين.

وركز الاجتماع، الذى عُقد فى المقر الرئيسى لهيئة الرعاية الصحية، ويأتى بعد أيام على قبول دعوة مصر الانضمام إلى تكتل «بريكس» اعتبارًا من يناير ٢٠٢٤، على مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والممارسات الطبية، لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية الأولية فى المجتمع، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات فى نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بدولة البرازيل، والسياحة العلاجية.

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انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من "اتكلم عربى" بالمتحف القومى للحضارة

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات أول معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس، باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في القاهرة، وبالتعاون مع شركة "الزمرة" المتخصصة في تنظيم وإقامة المعسكرات للأطفال والشباب.

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منها العلمين.. جهود الشركة المتحدة في دعم المبادرات الرئاسية

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ تدشينها على أداء أدورًا من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى المواطن المصري على جميع الأصعدة، وهو ذات الهدف الذي تتلاقى فيه مع المبادرات الرئاسية التي تضمن له الحياة الكريمة له وهذا هدفها الأسمى.

ولعل نقطة التلاقي تلك هي ما تفسّر دعم الشركة المتحدة المستمر للمبادرات الرئاسية، والتي كان أحدث ما أظهرها ذلك الذي أعلنته منذ بداية الصيف، وهو تخصيص صافى عائدات مهرجان العلمين لصالح مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى مصر.

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داليا البحيري لـ"الدستور": فخورة بمدينة العلمين العظيمة

أبدت الفنانة داليا البحيري، إعجابها الشديد بمدينة العلمين الجديدة، التي أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2018،  لتكون أكبر مدينة ترفيهية وسكنية في الشرق الأوسط، والتي اننتهي بناؤها بنهاية شهر يونيو 2020.

وتابعت «البحيري» في تصريحات لـ" الدستور": «فخورة جدًا بهذه المدينة العظيمة، وحق كل مصري أنه يكون فخور ببلده التي تسير في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية، فمدينة العلمين لا يوجد لها مثيل، سواء في أماكن الترفيه المختلفة أو طريقة بناء المباني"، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان العلمين التي كانت سبب رئيسي في الترويج للسياحة».
 

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اخبار المساء أعضاء البريكس - جمهورية مصر العربية أبراج العلمين الجديدة “شباك الفن”

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