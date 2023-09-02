سعيا لخلق مستقبل أفضل.. وزير الخارجية الصينى يدعو إلى الوحدة والتعاون العالمى ‏

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، إلى الوحدة والتعاون العالمي بين المجتمع الدولي، ‏سعيا لتحقيق التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.‏

جاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال إلقائه خطابا عبر رابط فيديو، في قاعة المدينة العالمية 2023.

وقال وانغ يي إن العالم يعيش اليوم تغيرات متسارعة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، مضيفا أن هناك مخاطر بشأن الانقسام والمواجهة وكذلك فرص الوحدة والتعاون، وسوف يتشكل مسار التاريخ من خلال الاختيارات التي تتخذ، وفقا لما نقلته قناة "سي جي تي إن" الصينية.

وزير الخارجية الصيني: هناك محاولات قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي

كما طالب وزير الخارجية الصيني دول العالم بضرورة البقاء متحدين وتعاونيين، والسعي إلى التنمية المتبادلة، وخلق مستقبل أفضل.

ودعا وانج يي إلى الالتزام بالتعددية الحقيقية، والعمل معا لتحسين نظام الحوكمة العالمية، مطالبا بتعزيز حسن الجوار، والتعايش الودي، وبناء مجتمع مصير مشترك مع الجيران.

وأكد وانغ يي محاولات قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تنجح.

وحول استضافة الصين منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين، والمقام في شهر أكتوبر المقبل، قال وزير الخارجية الصيني، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمراجعة شاملة لإنجازات وخبرة مبادرة الحزام والطريق، واستكشاف عند نقطة بداية جديدة الأفكار والتدابير الخاصة بالتعاون عالي الجودة في إطار المبادرة الصينية.

وقبل يومين، زار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له شركة هواوي المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، ومصنع سيارات شركة بي واي دي في العاصمة بكين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الواردة من رئيس برلمان الصين.