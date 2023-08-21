الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الصينى: حضور طهران اجتماع مبادرة الحزام والطريق يحظى بأهمية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، بأن حضور طهران اجتماع مبادرة الحزام والطريق المقبلة يحظى بأهمية، باعتبار إيران من الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بأنه جرى اليوم الأحد، اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الثنائية والدولية. 

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وهنأ عبد اللهيان نظيره وانغ يي، بمناسبة إعادة انتخابه وزيرا للخارجية في جمهورية الصين الشعبية.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين طهران وبكين بأنها إيجابية وآخذة بالتقدم.

وأشار عبداللهيان إلي التقدم الحاصل بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين، معتبرا أن المضي في خطة التعاون على مدى 25 عامًا بين إيران والصين، خطوة بالاتجاه الصحيح.

من جانبه، لفت وانغ يي في الاتصال الهاتفي إلى مواقف بلاده بشأن اجتماع قمة بريكس في جنوب إفريقيا، والقضايا المتعلقة بانضمام أعضاء جدد إلى هذه المجموعة.

كما أشاد وانغ يي بزيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة للسعودية، وسير العلاقات المتنامية بين طهران والرياض.

وزير الخارجية الإيرانى: أجريت مع ولى العهد السعودى مباحثات صريحة ومثمرة

وقبل يومين، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن أنه أجرى مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.

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وقال عبداللهيان، في منشور له عبر منصة إكس: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في جدة.. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه بإرادة قيادة البلدين تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا الأمن والتنمية في المنطقة للجميع.

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