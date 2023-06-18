وزير الخارجية الصيني: تايوان هي القضية الرئيسية في العلاقات الصينية الأمريكية

صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، مساء اليوم الأحد، بأن تايوان هي القضية الرئيسية في العلاقات الصينية الأمريكية وتشكل الخطر الأكبر عليها.

جاءت تصريحات جانغ خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يجري زيارة حالية إلي الصين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أدنى مستوى لها بما يتعارض مع مصالح كلا البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية الأمريكي أجرى مفاوضات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني في بكين.

كما أكد بلينكن لنظيره الصيني أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية مصالحها وقيمها ودعاه لزيارة واشنطن لمواصلة الحوار.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلي أن بلينكن دعا نظيره الصيني إلى واشنطن لمواصلة المناقشات، واتفقا على تحديد موعد زيارة متبادلة في وقت مناسب للطرفين.

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارته للصين التي تستغرق يومين

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، زيارته إلى الصين التي تستغرق يومين من المحادثات الدبلوماسية عالية المخاطر في بكين بهدف محاولة تهدئة التوترات الأمريكية الصينية المتفجرة التي تسببت في توتر الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فقد افتتح بلينكن برنامجه بالاجتماع مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج لإجراء مناقشة موسعة يتبعها عشاء عمل، كما سيجري محادثات إضافية مع تشين، وكذلك مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، وربما الرئيس شي جين بينج غدًا الإثنين

وعلى الرغم من وجود بلينكن في العاصمة الصينية، فإن احتمالات حدوث أي اختراقات مهمة ضئيلة، حيث أصبحت العلاقات المتوترة بالفعل مشحونة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وتصاعدت العداوات والاتهامات بشكل مطرد بسبب سلسلة من الخلافات التي لها تداعيات على الأمن والاستقرار العالميين.