تعزيز التعاون والعلاقات.. تفاصيل لقاء سفيري إيران والسعودية لدى العراق اليوم

التقى سفيرا إيران والسعودية لدى العراق، اليوم الأحد، وبحثا آخر تطورات العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

وأكد الطرفان تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما، بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وقالت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر حسابها على منصة إكس: السفيرين الإيراني محمد كاظم آل صادق، والسعودي عبد العزيز الشمري، التقيا للتباحث بشأن علاقات البلدين المنبعثة من الرغبة الجادة لدى قادة البلدين.

من جانبه، وصف السفير الإيراني، الحج والزيارة الأربعينية بأنهما أرضية للتعاون وتعزيز الأواصر بين الشعوب الإسلامية.

واعتبر السفير السعودي الظروف مواتية لتنفيذ المشاريع المشتركة الاقتصادية في ظل الجهود الداعية للاستقرار، وفقا لما نشرته السفارة الإيرانية في بغداد.

وزير الخارجية الإيرانى: أجريت مع ولى العهد السعودى مباحثات صريحة ومثمرة

يأتي هذا اللقاء عقب يوم واحد من لقاء وزير الخارجية الإيراني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن أنه أجرى مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.

وقال عبداللهيان، في منشور له عبر منصة إكس: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في جدة.. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه بإرادة قيادة البلدين تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا الأمن والتنمية في المنطقة للجميع.