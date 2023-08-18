الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

فادي عكوم
فادي عكوم

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الجلسة الـ23 لمجلس النواب اللبناني  لم يحدث بها أي نتائج تذكر، حيث أعلن 31 نائبًا بالبرلمان عن أنهم سوف يمتنعون عن حضور باقي الجلسات المقبلة، وبالتالي هناك جدل تشريعي أن القوانين التي سوف تخرج من هذا البرلمان ليست دستورية لعدم وجود رئيس.

 الوضع اللبناني مرتبك


وأكد فادي عكوم، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس المؤقت اللبناني نجيب ميقاتي كان مدرجًا على قائمة الأعمال، وعند انتخاب رئيس تم وضع بعض الإجراءات الأولية مسبقًا وهذا ما أثار غضب بعض النواب.

وأضاف في حديثه، أن مجلس النواب اللبناني منذ سنوات كثيرة يتبع جهات سياسية تنتظر كلمة السر من الخارج، ولهذا سيظل الوضع هكذا في لبنان لحين الحصول على كلمة السر المطلوبة.

التغيرات الدولية والإقليمية

وأشار إلى أن لبنان في انتظار تغيرات دولية وإقليمية واضحة، حيث كان يوجد انقسام سياسي داخل لبنان متمثل في الدعم السعودي لبعض السياسيين والآخر دعم إيراني، وفي ظل المصالحة السعودية الإيرانية كانت هناك حالة من الارتباك داخل السياسة اللبنانية.

وتابع: "الملف اللبناني سيكون أحد أهم الملفات التي ستوضع على طاولة الحوار السعودي الإيراني المقبل، وبالتالي ما يحدث في لبنان بمثابة خلط للأوراق جميعها".

فادي عكوم محلل سياسي القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث الوضع بلبنان

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

إعلامى سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ؟.. مستشار وزير الزراعة يجيب

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس