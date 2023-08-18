فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الجلسة الـ23 لمجلس النواب اللبناني لم يحدث بها أي نتائج تذكر، حيث أعلن 31 نائبًا بالبرلمان عن أنهم سوف يمتنعون عن حضور باقي الجلسات المقبلة، وبالتالي هناك جدل تشريعي أن القوانين التي سوف تخرج من هذا البرلمان ليست دستورية لعدم وجود رئيس.

الوضع اللبناني مرتبك



وأكد فادي عكوم، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس المؤقت اللبناني نجيب ميقاتي كان مدرجًا على قائمة الأعمال، وعند انتخاب رئيس تم وضع بعض الإجراءات الأولية مسبقًا وهذا ما أثار غضب بعض النواب.

وأضاف في حديثه، أن مجلس النواب اللبناني منذ سنوات كثيرة يتبع جهات سياسية تنتظر كلمة السر من الخارج، ولهذا سيظل الوضع هكذا في لبنان لحين الحصول على كلمة السر المطلوبة.

التغيرات الدولية والإقليمية

وأشار إلى أن لبنان في انتظار تغيرات دولية وإقليمية واضحة، حيث كان يوجد انقسام سياسي داخل لبنان متمثل في الدعم السعودي لبعض السياسيين والآخر دعم إيراني، وفي ظل المصالحة السعودية الإيرانية كانت هناك حالة من الارتباك داخل السياسة اللبنانية.

وتابع: "الملف اللبناني سيكون أحد أهم الملفات التي ستوضع على طاولة الحوار السعودي الإيراني المقبل، وبالتالي ما يحدث في لبنان بمثابة خلط للأوراق جميعها".