ولى العهد السعودى يستقبل وزير الخارجية الإيرانى والوفد المرافق له فى جدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور المملكة حاليا.

وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له التقوا ولي العهد السعودي في مدينة جدة.

وأشارت القناة الإيرانية إلي أن الوفد الإيراني وصف لقاء وزير الخارجية مع ولي العهد السعودي بأنه جيد جدا.

وقام عبد اللهيان، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.

وأكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وجاءت تلك الزيارة عقب أيام قليلة، من بدء عمل السفارة السعودية لدى طهران عملها بشكل رسمي الأربعاء الماضي.

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض، أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يزور السعودية في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئول إيراني منذ سنوات.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار طهران في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مارس الماضي.

وسبق وأعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.