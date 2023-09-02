نجاة مدير أعمال تامر حسني من حادث سير مروع بطريق العلمين

نجا تامر يحيي، مدير أعمال المطرب تامر حسني، من الموت في حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل.

ونشر تامر يحيى تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفاصيل الحادث الذي أدى لخسائر فادحة به وبالسائق والسيارة.

كتب يحيى: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال وعلي كل تجربة صعبة أنت بتحطني فيها علشان تفكرني دائما بوجودك في حياتي وبتكون رسالة سواء أنت بتحبني وبتفديني من حاجة أكبر كان ممكن تحصل ليا أو لحد غالي عندي أو بتكون عايز تفكرني أنا فيه خطأ في حياتي محتاج انتبه ليه وأصلحه والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمه الكبيرة في حياتي".

وقال: "أنا ومحمد السواق الجميل اللي معايا ربنا نجانا من الموت امبارح في حادثة من أكبر الحوادث اللي عملتها في حياتي واحنا راجعين إمبارح من العلمين الساعه ١.٣٠ ظهرا فجأة ظهرت عربية نقل قدامه واقفة في نص طريق وادي النطرون في الحارة الثالثة وهو كان قبلها بثواني بيحاول يشغل حاجة في الشاشة اللي قدامه فمكانش في كامل تركيزه على الطريق وما قدرش يتفاداها، العربية هربت من موقع الحادث بسرعة علشان عارف طبعا أنه غلطان وأنا ومحمد ما قدرناش ننزل من العربية غير بعد تقريبا ربع ساعة علشان الدم كان مغرق العربية والمشكلة اللي عقلي مش قادر يستوعبها أنه إزاي مافيش ولا air bag فتحت؟ أنا مش هقدر أعدي الموضوع ده من غير ما ألاقي إجابة فنية ليه لأني لو عرفت أنه ده خطأ فني في اللي برمج السوفت وير أو ركب السينسورز أنا مش هسيبه إلا لما اسجنه لأنه كان حياتي هتنتهي أو أعيش بتشوهات في وشي طول عمري بسبب عدم فتح أي air bag".

واستكمل: "أنا حصلي نزيف جامد بسبب كسر في مناخيري وقطع أخذ ٨ غرز وقطع داخل الفم أخذ ٣ غرز وشرخ في الساق وغاليا هعمل عملية في مناخيري بعد ٥ أيام، محمد السائق الحمد لله كان حاطط حزام الامان فربنا انقذه و كل اللي فيه مجموعه كدمات، النقل هرب من موقع الحادث و انا طلبت النجده و الاسعاف 17 مرة لكن للاسف كل مرة يردوا طالبين مني تحديد موقعي أو اي علامه مميزه في الصحراء وفي طريق صحراوي و دي يعني خليتني اتعصب عليهم لكن مافيش اي حاجه نفعت معاهم، طلبت من كل اللي كلموني من النجده انه حد يبعتلي اي رقم تليفون ابعتله عليه لوكيشن و اني بنزف نزيف جامد و محتاج اسعاف فورا لكن كان الرد في كل مره لا يا فندم ده مش اوبشن عندنا و قعدت ساعه و نص تقريبا بدون مساعده، ساعه و نصف و انا بنزف في طريق دولي عدي عليا حوالي اكتر من ٥٠٠ عربيه لكن للاسف ولا عربيه فكرت تقف تشوف فيه ايه و غاليا من بشاعه منظر عربيتي الناس افتكرت اني اللي جواها اكيد ماتو لانه طبيعي لو اي عربيه تانيه مش بقوه Range Rover كان استحاله نحرج منها عايشين، اه على فكره الحادثه كانت الساعه ١.٣٠ الظهر و بعد ما روحت المستشفي في وادي النطرون و بعدها مستشفي زايد التخصصي و بعدها مستشفي الرفيده و خلصت كل حاجه و عدي ٨ ساعات لقيت تليفون من النجده بتاعت طريق العلمين الساعه ٩.٣٠ مساء بيقولي هو حضرتك عملت بلاغ عن حادثه من ساعه في طريق العلمين ؟ طبعا لقيت نفسي بمنتهي الاحترام بضحك و بقفل السكه في وشه.

وتابع: "المفروض انه كان عندي رحله لامريكا النهارده لكن طبعا مش هقدر اسافر لمده ١٠ ايام و لغيت كل حاجه و كل الحجوزات و الطيران و الفنادق و كل حاجه و تم تأجيل كل حاجه لكن برضه الحمد لله،العربيه دي من يوم ما اشتريتها و انا شايف حاجات بتحصلي فيها عمري ماشوفتها في ٢٧ سنه شغل و ركوب عربيات، الساحل خلص و اللي شايف حياتنا علي السوشيال ميديا بس ياريت ييجي يقضي معانا اسبوع بس و يشوف حجم الشغل اللي بنشتغله كل يوم و حجم الضغط النفسي و العصبي اللي احنا عايشين فيه و اللي مافيش حد يقدر عليه او يقدر سيتحمله و اني الخروج و السهر و السفر و الظهور في المجتمعات و الحفلات و السفر الكتير و الصور و الفيديوهات اللي بتشوفوها و غيره و غيره ده جزء من شغلنا و جزء من حياتنا و جزء صعب قوي قوي قوي و ليه ضريبه جامده قوي بندفعها للاسف من وقتنا و فلوسنا و صحتنا و احيانا عائلاتنا علشان دي طبيعه شغلنا للاسف اللي بناكل منها عيش مش اكتر، الحمد لله علي كل شئ و يارب ما يوري حد منكم او حد غالي عليكم اللي انا شوفته النهارده".

واختتم: "شكرا لكل اصحابي اللي وقفوا معايا و ساعدوني و اهتموا انهم ينقلوني افضل مستشفييات علشان اخد احسن رعايه و غرز تجميل و اتطمن على نفسي شكرا هاني هانز و ضياء سليمان و دكتور محمود السيد و دكتور احمد نجم و كل تيم مستشفي الرفيده علي كل حاجه شكرا اخواتي تامر حسني و حسام حسني و رومير علي الاهتمام و متابعه حالتي طول اليوم شكرا عماد نبيل بجد انت اخ حقيقي علي كل اللي عملته معايا النهارده و خلي بالك من العربيه بقي لحد ما تروح لحال سبيلها او نبيعها خرده علشان انا مش هركبها تاني و ربنا يعوض عليا و يبعد عننا كلنا العين الشريره.. تاني انا كويس الحمد لله بس معلش انا تليفوني قافله كام يوم محتاج فيهم راحه و هدوء".

حادث تامر علي مدير أعمال تامر حسني

حادث تامر علي مدير أعمال تامر حسني

حادث تامر علي مدير أعمال تامر حسني

حادث تامر علي مدير أعمال تامر حسني

حادث تامر علي مدير أعمال تامر حسني