صبحي وعطية يضعا حجر الأساس للمشروعات الاستثمارية لنادي أسوان الرياضي

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وضع حجر الأساس للمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع بنادي أسوان الرياضي من خلال الاستغلال الأمثل للسور الشرقي والقبلي بالنادي بمساحة 1900 م2 لكل منهما بنظام حق الانتفاع.

وذلك بحضور المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن القيادات البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة.

للمشروعات الاستثمارية لنادي أسوان الرياضي

وزير الشباب والرياضة يشكر محافظ أسوان

وخلال وضع حجر الأساس، قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شكره الجزيل لمحافظ أسوان على التعاون والتفاهم البناء والمثمر الهادف لتحقيق الصالح العام لأبناء المحافظة، مؤكداً على أن هذا التعاون ظهر جلياً في دعم المحافظ لمسيرة نادي أسوان الرياضي لكافة الأنشطة به.

فيما أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن تنفيذ هذا المشروع الهادف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بفكر ورؤية متكاملة سيساهم في خلق موارد مالية ذاتية تساهم في قيام نادي أسوان الرياضي بدوره الرياضي والشبابي والاجتماعي والترفيهي.

وضع حجر الأساس

تكاتف كافة الجهود لعودة الفريق الأول لكرة القدم

ولفت محافظ أسوان إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لعودة الفريق الأول لكرة القدم من جديد لدوري الأضواء والشهرة " الدوري الممتاز " باعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد، وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية التي نعتز بدورها.

وضع حجر الأساس

دعم وزارة الشباب والرياضة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة والمحافظة لمسيرة نادي أسوان الرياضي، مع تقديم التسهيلات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية المستقبلية المخطط تنفيذها للنهوض الدائم به.