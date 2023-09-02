السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صعيد بلا ثأر.. وزير الرياضة: المصريون نسيج واحد

الفعاليات
الفعاليات

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في نجاح هذه مبادرة صعيد بلا ثأر لمواجهة عادة الثأر السيئة، قائلاً: كنا نحلم بهذا اليوم وإطلاق هذه المبادرة الهامة لحقن الدماء ومواجهة هذه العادة السيئة. 

نسيج واحد

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر دائماً نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعاً تحت رايته، لافتاً إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام  2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة، مشيداً بالدعم الكبير من السيد الرئيس واستجابته السريعة لابنة الصعيد ومبادرتها لحقن الدماء ، كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الدكتور على جمعة، في نجاح هذه المبادرة ونشر التسامح. 

وجاء ذلك على هامش إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" اليوم السبت، من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية.

وشهد استقبال الدكتور أشرف صبحى فى أسوان، صباح اليوم السبت، نغمات الطبل والمزمار البلدى، ترحيبًا لقدومه ومشاركته فى مؤتمر صعيد بلا ثأر، والذى يأتي بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى وفضيلة الشيخ علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

واستقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة كلاً من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  والشريف السيد الإدريسي، رئيس رابطة السادة الأدارسة والعديد من رجال المصالحات.

زيارة وزير الشباب والرياضة فى أسوان زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي فى أسوان مؤتمر صعيد بلا ثأر بحضور وزراء فى أسوان مشاركة أهالي الصعيد فى مؤتمر صعيد بلا ثأر محافظ أسوان يحضر مبادرة صعيد بلا ثأر

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