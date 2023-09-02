مهمة لروسيا الاتحادية.. "إكسترا نيوز" ترصد أهمية مدينة مورمانسك

كشف هشام محمد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن أهمية مدينة مورمانسك الروسية.

وقال خلال تقرير خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، غن مدينة مورمانسك تقع داخل الدائرة القطبية الشمالية.

وأضاف أن هذه المدينة تقع علي ساحل كولا الخليج الذي لا يتجمد في الشتاء ويبعد 50 كيلو مترًا فقط عن المحيط القطبي المتجمد الشمالي.

وأوضح أن هذه المدينة هادئية يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويبلغ مساحتها 151 كيلو مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن هذه المدينة تمثل أهمية خاصة لروسيا الاتحادية لوجود ميناء مورمانسك التجاري البحري.