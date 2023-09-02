السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بإلقاء مياه نار على مواطن بأوسيم

المتهم
المتهم

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على المتهم بإلقاء مياه نار حارقة على وجه مواطن ونجله مما أدى لإصابتهما بحروق بسبب الخلافات العائلية.

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بلاغ لمدير أمن الجيزة

كان اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من ضباط المباحث ببلاغ يفيد إصابة شاب وإبنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم.

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تحريات مباحث أوسيم

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا وابنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء أحد الأشخاص ماء النار عليهما، بسبب خلافات بينهما.

ضبط المتهم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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