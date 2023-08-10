القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص وإلقاء جثته في مصرف بمدينة كرداسة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص قاموا باستدراج المتهم وإنهاء حياته وإلقاء جثته في المصرف المائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بالعثور على جثمان شخص في أحد مصارف المياه بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلي موقع البلاغ.

وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، وأسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.