الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مخدرات دليفري بالتوك توك".. ضبط 7 كيلو حشيش بحوزة شخصين في الجيزة

حشيش
حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، فى ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، قيام شخصين مقيمان بدائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات  تم ضبطهما بمسكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام –  مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ومركبة"التوك توك" للنقل والترويج.

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