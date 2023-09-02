السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرز اللقطات التى تفاعل معها الجمهور فى حفلات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تفاعل الجمهور سواء عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو موقع "إكس"- المعروف سابقًا بتويتر- والجمهور المتواجد داخل مدينة العلمين الجديدة لحضور فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى، مع الحفلات الموسيقية للفنانين والفنانات، خاصًة الشباب منهم.

حفل الفنان تامر حسنى

ظهر الفنان  تامر حسني في حفله، الذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى، على الجمهور وهو في وضع الطيران، حيث ظهر على طريقة فيلمه الجديد "تاج" بشخصية الرجل الخارق.

وقدم النجم تامر حسني مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما فاجأ الجمهور في الحفل خلال غنائه أغنية فيلمه تاج، حيث كان معلقًا بالهواء.

حفل المطربة أنغام

رفع حفل الفنانة أنغام في مدينة العلمين الجديدة شعار كامل العدد، حيث جلس الجمهور متفاعلًا معها ومع الأغاني التي قدّمتها من أغانيها القديمة والحديثة، حيث غنّت: "مجبش سيرتي" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحي" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمري معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تيشرتات الفنان حكيم

قدّم الفنان حكيم حفلا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى لعام 2023، حيث فاجأ المطرب جمهوره في الحفل بتوزيع تيشرتات على جمهوره الحاضر في الحفل، إذ علق مازحًا: "معانا هدايا كتير.. هنوزع عليكم هدايا.. معانا خلاطات وشاشات تليفزيون".

حفل الكينج محمد منير

أحيا الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كامل العدد، وشارك محمد منير في حفله بالعلمين الفنان حميد الشاعري، وغنيا سويًا أغنية "عالم جريء"، وتفاعل الجمهور، خاصًة روّاد السوشيال ميديا، مع الثنائي الذي أعادهم إلى الزمن الجميل.

بالألعاب النارية ويجز فى العلمين

وسط الألعاب النارية، ظهر نجم الراب "ويجز" ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وسط هتافات كبيرة من الجمهور استمرت لدقائق، وانطلاق الألعاب النارية، وقدم "ويجز" مجموعة من أغنياته المميزة بحفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط الآلاف من الجمهور الذي حرص على التواجد قبل ساعات لحضور حفل نجمهم المفضل.

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