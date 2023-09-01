دورة استثنائية من مهرجان القاهرة للدراما.. وتكريم يليق بعمالقة الفن

على هامش الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة أقيمت فعاليات الدورة الثانية من القاهرة للدراما.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات، وجرى خلاله تكريم عدد كبير من النجوم، بالتزامن مع بثه على الهواء مباشرة على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل أن يُختتم بأغنية للنجم تامر حسنى.

ووجه الفنان القدير يحيى الفخرانى، رئيس المهرجان، الشكر للفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وشركة «بى أو دى» ورئيسها عمرو الفقى، على الجهود الكبيرة لإخراج المهرجان بأفضل صورة.

وعقب الانتهاء من فقرة تكريم الرواد، قال «الفخرانى» إنه لا يمكن الاحتفال بمرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامى مصرى، دون تكريم الفنان عادل إمام، مضيفًا: «أرى أن عادل إمام ليس بحاجة لألقاب مثل الزعيم وغيره، فاسمه وحده يكفى».

وخلال الاحتفالية، قررت «المتحدة للخدمات الإعلامية» تكريم اسم الراحل الشيخ صالح كامل، بسبب إسهاماته الكبيرة فى مجال الدراما والفن المصرى، وتسلمت ابنة الراحل التكريم.

وحرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من النجوم منهم منة شلبى، منى زكى، كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى والمخرج المتميز بيتر ميمى وعدد آخر من رواد الفن المصرى وعدد من أصحاب الإسهامات الفنية، واسم الراحل الساحر محمود عبدالعزيز، والفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز وعدد آخر من الصناع، منهم المخرجة كاملة أبوذكرى.

وفى نهاية الحفل أعلنت إدارة المهرجان عن الفائزين بجوائز لجنة التحكيم عن موسم درامى كامل، حيث فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «تحت الوصاية» الذى فاز أيضًا بجائزة أفضل مسلسل.

كما فاز الفنان ماجد الكدوانى بجائزة أفضل ممثل، وفاز المخرج محمد شاكر خضير بجائزة أفضل مخرج، واختار الجمهور الفنان محمد رمضان لمنحه جائزة أفضل ممثل، والفنانة منى زكى لتكون أفضل ممثلة، والمخرج محمد سامى كأفضل مخرج وكاتب.