أنغام عن مهرجان العلمين: "فرحتى ببلدى أكبر من فرحتى بنجاح حفلى"

علقت الفنانة الكبيرة أنغام، على ردود الأفعال الإيجابية على حفلها في مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" أمس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن حفل الأمس شهد حضورًا جماهيريًا من جميع أنحاء العالم العربي.

وأضافت: "فرحتي ببلدي أكبر من فرحتي بنجاح حفلي".

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة من أفضل المناطق السياحية في العالم، متابعة: "فكرت في لون فستان يتناسب مع أجواء البحر والصيف في العلمين الجديدة".