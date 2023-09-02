السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يبحث مع مديرى التعليم استعدادات العام الدراسى الجديد

رئيس مطروح الأزهرية
رئيس "مطروح الأزهرية

عقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية وموجّهي العموم، وذلك في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

واستهل رئيس الإدارة المركزية الاجتماع بتهنئة الحضور بقرب  العام الدراسي الجديد، والتأكيد على حرص المنطقة على العمل يدًا بيد كفريق عمل واحد لتحقيق الهدف المنشود، لتكون منطقة مطروح الأزهرية الأفضل والأميز بين مناطق الجمهورية.

استعداد العام الدراسى الجديد

وعقب ذلك، ناقش الاجتماع أهم المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تعرقل العملية التعليمية، وضرورة متابعة تسليم الكتب لكل المراحل التعليمية قبل بدء العام الدراسيّ الجديد، والتأكد أيضًا من جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب؛ من حيث استقرار المعلمين وتنفيذ نشرات النقل والندب لسد العجز، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة، مع ضرورة تفعيل دور الأنشطة التعليمية والتربوية بالمعاهد  كعامل رئيس في جذب الطلاب.

كما طالب رئيس المنطقة الأزهرية مدير الأمن بالمنطقة بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة بالمعاهد والادارات التعليمية ، مشددًا على ضرورة المرور على "النوبتجيات" بالمعاهد؛ لحَصْرِ المخالفات والسلبيات، والتأكد من عدمِ تواجدِ باعة جائلين داخل المعاهد أو أمامَ البوّابة.

وفي نهاية الاجتماع، حث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الجميع على ضرورة التكاتف والتعاون مع كافة الإدارات  لحل المشاكل ميدانيا وتهيئة الأجواء والظروف، لتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.

رئيس
رئيس "مطروح الأزهرية
رئيس
رئيس "مطروح الأزهرية
مطروح أزهر مطروح العام الدراسى الجديد مديري الإدارات المعاهد الأزهرية

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