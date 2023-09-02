إصابة أربعة طلاب فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الباجور بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام التابعة لمحافظة المنوفية 4 مصابين في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلهم بسيارات الإسعاف بعد تلقي بلاغ من الأهالي.

تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم

وتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود إخطار من مستشفى الباجور العام باستقبال 4 مصابين إصابات تباينت بين كدمات وكسور وجروح في حادث تصادم مروع على طريق قرية جروان التابعه لمركز الباجور.

أسماء المصابين في حادث انقلاب موتوسيكل

وأكد مصدر طبي أن المصابين حالتهم مستقرة جميعهم بمستشفى الباجور العام وهم: "محمود أسامة فكري عبدالفتاح، يبلغ من العمر 15 عامًا ومقيم قرية جروان، ويعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ولكن الحالة العامة له مستقرة، كما أصيب محمد عماد السيد عزب، البالغ من العمر 16 عامًا مقيم قرية جروان، ويعاني من كسر مغلق بالفخذ الأيمن ولكن حالته العامة مستقرة.

وإصابة أيضًا كل من، إسلام مصطفى كامل، مقيم قرية جروان، عمره 17 عامًا، ويعاني من، اشتباه كسر بالقدم اليسرى الحالة العامة مستقرة، محمد سعيد علي الورداني، يبلغ من العمر 17 عامًا مقيم جروان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالركبة اليسرى.