السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عماد البناني يستعين بمحمود الخواجة وغانم سلطان لدعم فريق الكرة بالزماالك

عماد البناني
عماد البناني

التقى الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، رمزا الكرة بالقلعة البيضاء محمود الخواجة وغانم سلطان.

جلسة البناني

وأبدى الدكتور عماد البناني ترحيبه بتواجد رموز الكرة لمساندة النادي في الوقت الحالي، مؤكدا على أن اللجنة تبذل قصاري جهدها من أجل حل كل العقبات أمام النادي لتسهيل الأمور سواء الخاصة بفريق الكرة، أو باقي الملفات الأخرى سواء ملفات الفرق الرياضية بجانب الشئون الداخلية بالنادي، حتى نهاية الفترة المكلف برئاستها للجنة.

وأوضح أن اللجنة تحاول أن تؤدي دورها بمنتهى الدقة لتسليم النادي بالشكل الأمثل بعد انتهاء انتخابات النادي المقبلة، مؤكدا أنه في مهمة قومية من أجل كيان كبير أسمه نادي الزمالك.

وأكد الكابتن غانم سلطان ومحمود الخواجه دعمهما للجنه متمنين لها التوفيق فى مهمتها الصعبه لحين تسليم النادي لمجلس منتخب مشيدين بالجهد المبذول من اللجنه لحل مشاكل كثيره فى ملفات متعدده رغم الظروف  الصعبه التى يمر بها النادي

مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت. 

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما  للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد. 

وصول الجزيري 

وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب. 

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي  قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك. 

ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غدا الأحد بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اللجنة الثلاثية عماد البناني أيمن شعراوي أحمد فؤاد محمود الخواجة

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