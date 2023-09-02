السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 2-9-2023

الدولار
الدولار

يقدم "الدستور" لمتابعيه آخر تحديث لحظي لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة. 

حيث شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

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كما سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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