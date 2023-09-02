السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج ألواح خشبية وأرضيات فى مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس  الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حزمة الحوافز الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي- سيكون لها عظيم الأثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رءوس الأموال محليًا وعالميًا للسوق المصرية الفترة المقبلة. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة؛ لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـMDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ50 مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان، والسيد زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة، والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.               

وأوضح رئيس الهيئة أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى أقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية، وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة. 

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ولفت إلى أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة ١٠٠ ألف م٢، وجارٍ دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبي والألواح الليفية MDF والأرضيات، فضلًا عن خططها التصديرية لأسواق إفريقيا في المراحل اللاحقة، مضيفًا أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد، حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.

وأكد أن الهيئة لن تدخر وسعًا في تقديم كل التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات أو تخصيص الأرض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.

من جهته؛ أشار رئيس الشركة إلى أن مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخًا صناعيًا يمتد منذ عام عام ١٨٩٧، وتمتلك ٣٩ موقعًا حول العالم يعمل بها ١٨ ألف عامل، لافتًا إلى أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصرية، وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كل السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة الحوافز الجديدة دعم المشروعات الصناعية الرخصة الذهبية تعميق التصنيع المحلى

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