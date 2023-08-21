التنمية الصناعية: الوقوف على تحديات الصناعة أولى مراحل العلاج

قال محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الاتفاق على التحديات التى تواجه الصناعة بمثابة تشخيص مباشر للأزمات ومن ثم الوصول لنصف العلاج.

دعم الصناعة المصرية

أضاف رئيس الهيئئة العامة للتنمية الصناعية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن روشتة علاج أزمات القطاع الصناعي يتم البدء فيها من خلال وضع الحلول مع الجهات التنموية الدولية.

وتابع "نعمل على التأهيل للتصدير وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر لجذب صناعات واستثمارات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة".

تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أشار إلى أنه من أجل القدرة على المنافسة في السوق العالمية يجب أن يضم الهيكل الأساسي للصناعة المشروعات القومية الكبيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تأهيل وتدريب واحلال الواردات والفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات: "الرئيس السيسي في اجتماعه الأخير ركز فيه على الصناعات الصغيرة والمتوسطة".