رئيس التنمية الصناعية: تعامل فورى مع مطالب المستثمرين بمركز نصر النوبة

تفقد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منطقة نصر النوبة، للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهالي النوبة، وقيام الدولة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعي على أعلى مستوى من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة، وكذلك تذليل كل التحديات ووضع الحلول الفورية.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين على بدء العمل والإنتاج.

التنمية الصناعية تؤكد دعم الاستثمار الصناعى

وأكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي بمنطقة نصر النوبة بأسوان في ظل توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية الصناعية بالصعيد، لافتًا إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بنصر النوبة يُعد صرحا تنمويا صناعيا جديدا بمحافظة أسوان.

وشدد "عبدالكريم" على أن هيئة التنمية الصناعية تسعى إلى رفع كفاءة المناطق الصناعية بأسوان حتى تتمكن المحافظة من الدخول بقوة على خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، لافتًا إلى سعي الهيئة من خلال إنشاء المجمع الصناعي للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية التي اشتهرت بها المحافظة، لتوفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة وتنافسية المنتجات وفتح أسواق محلية تصديرية للمشروعات القائمة والجديدة في أسوان.

وقال رئيس التنمية الصناعية إن الهيئة تقدم تيسيرات وحوافز غير مسبوقة، منها حوافز إجرائية ومالية ومستندية لأصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الجنينة والشباك، معلنًا انتهاء الهيئة من تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 مصانع وورش حرفية تم طرحها مؤخرًا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

نجاح نموذجى من هيئة التنمية الصناعية

وأشار المهندس محمد عبدالكريم إلى أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في بناء مجمع صناعى نموذجي على أعلى مستوى من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة، وكذلك عملت الهيئة على تذليل كل التحديات ووضع الحلول الفورية في ظل تعاون دائم بين الهيئة والمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية.

واستمع المهندس محمد عبدالكريم، ووفد هيئة التنمية الصناعية، لكل المطالب من أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كما أكد التعامل الفوري مع كل المطالب وحلها بأسرع وقت في ظل قنوات اتصال دائمة ومفتوحة على مدار 14 ساعة في اليوم بهيئة التنمية الصناعية للتعامل الفوري والجاد مع مطالب وشكاوى المستثمرين.

من جهته، أشار اللواء أشرف عطية إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للاتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقٍ، بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدانًا مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وقدّم المستثمرون الشباب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تقديرهم الشديد لزيارة مستشار رئيس الجمهورية والاهتمام بأهالي النوبة، وتقديم التسهيلات في مختلف قطاعات العمل بما ساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وشارك في الجولة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد سليم، رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، وأيضًا النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن نصر النوبة، والمهندس أحمد عبدالرءوف، مدير إدارة المشروعات بالهيئة.