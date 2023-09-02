السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسئول القوافل الطبية بمطروح: الرئيس اهتم بصحة المواطنين فى التجمعات الصحراوية

حجازى أحمد
حجازى أحمد

قال الدكتور حجازى أحمد، مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح واحد أبناء مطروح، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم الاهتمام بصحة المواطنين من أهالي مطروح قاطنى القرى والتجمعات الصحراوية.  

إطلاق 10 قوافل شهريًا فى القرى والتجمعات الصحراوية

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم إطلاق قوافل طبية مجانية بمعدل 10 قوافل شهريًا فى القرى والتجمعات الصحراوية لتقديم الخدمات للأهالي في أماكنهم وصرف العلاج لهم بالمجان وتخفيف العبء عنهم، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لتدخل جراحى إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية الكاملة.

الاهتمام بتطوير المستشفيات 

وأضاف أنه في عهد الرئيس السيسى أيضا تم الاهتمام بالمستشفيات وتطويرها كمستشفى مطروح العام ومستشفى العلمين النموذجى ومستشفى الأطفال ومستشفى النجيلة كأول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى السلوم ومستشفى براني.  

 إطلاق مبادرات رئاسية 

وأشار إلى أن الرئيس السيسى آخذ على عاتقه الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث تم إطلاق عدة مبادرات رئاسية منها حملة “100 يوم صحة” ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، و مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم)، مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة فيروس سي.

دعم الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة

وقدم حجازي الشكر إلى الرئيس السيسى الذي شهدت مصر فى عهدة طفرة تنموية فى جميع المجالات والاهتمام بصحة المواطنين وخاصة فى القرى والتجمعات الصحراوية فى مطروح "ندعم الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة". 

مطروح قوافل طبية الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة القرى والتجمعات الصحراوية

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