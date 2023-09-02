الدولى للإنشاء والآسيوى للاستثمار يعتزمان إنشاء مرفق ضمان جديد

ضمانات بقيمة مليار دولار أمريكي مقابل القروض المدعومة بالسيادة

التقى رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) جين لي تشون ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس بفرنسا.

ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وهو جزء من مجموعة البنك الدولي، معًا لمعالجة توصيات مجموعة عمل إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتوسيع استخدامها للابتكار المالي لتوفير المزيد من التمويل والقدرة على الإقراض.

وسيستخدم الاقتراح رأسمال البنك الآسيوي للإنشاء والتعمير لإصدار ضمانات بقيمة مليار دولار أمريكي مقابل القروض المدعومة بالسيادة التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تخفيفًا للقيود الرأسمالية، وبالتالي تمكين البنك الدولي للإنشاء والتعمير من تقديم قروض جديدة، فضلًا عن تنويع وتعزيز محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما سيمكن بدوره من زيادة الإقراض للمقترضين ذوي الدخل المنخفض، ويخضع الانتهاء من المشروع لعملية الموافقة الخاصة بكلتا المؤسستين.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل فى أكبر حدث اقتصادى عالمى فى هذا التوقيت هو استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التي تنعقد لأول مرة في إفريقيا إيذانًا بانطلاقة قوية لشراكة كبيرة بين مصر والبنك الآسيوي، وشراكة أخرى أعمق وأكبر بين القارتين الإفريقية والآسيوية، بما تمتلكه هذه المؤسسة متعددة الأطراف من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الإفريقية.

وانضمت مصر بشكل رسمي إلى البنك الآسيوي للاستثمار كعضو مؤسس الذي أطلقته الصين مؤخرًا، وبات يضم 57 بلدًا، من بينها 4 دول من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل- البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها وبدء عملياته في بكين في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين توسع إلى 106 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم.

ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي وحاصل على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، ومن خلال التعاون مع الشركاء يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء؛ من خلال إطلاق العنان لرءوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا، والتي تعزز الاتصال الإقليمي.