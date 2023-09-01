20 جلسة تفاعلية فى الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى فى شرم الشيخ

20 جلسة تفاعلية على مدار يومان

ستكشف أكثر من 20 جلسة تفاعلية عن الاتجاهات والموضوعات المتعلقة بالنمو المستدام في الاجتماع السنوي لعام 2023 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

يعقد الحدث في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ.

يقام الاجتماع السنوي للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية 2023 تحت شعار "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات".

فعاليات الاجتماع

يشهد الحدث حفل الافتتاح ومائدة مستديرة لأعمال المحافظين، وجلسة رسمية للمحافظين، ومؤتمرًا صحفيًا، وسلسلة من فعاليات المشاركة العامة والمجتمع المدني.

وسيُظهر الاجتماع التزام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالاستثمار والعمل الذي يدفع النمو نحو عالم أكثر خضرة كما يتضح من مهمة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثلة في تمويل البنية التحتية من أجل الغد.